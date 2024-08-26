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الاثنين 26 آب 2024 ساعة 14:17

ضربات روسية واسعة النطاق على منشآت الصناعات الدفاعية في أوكرانيا

ضربات روسية واسعة النطاق على منشآت الصناعات الدفاعية في أوكرانيا
وانقطع التيار الكهربائي في كييف نتيجةً للضربات، وفقاً لما نقلته الوكالة، بينما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كييف، خاركيف، سومي، بولتافا، فينيتسا، كيروفوغراد، دنيبروبتروفسك، إيفانو فرانكيفسك، لفوف، وأوديسا.
 
وفي أوديسا، أُصيبت منشأة كهرباء من جراء الضربات، بحسب ما أكده منسّق مجموعات العمل السري في الجيش الروسي، سيرغي ليبيديف، لـ"سيوتنيك".
 
أما في إيفانو فرانكيفسك، فأصابت الضربة حظيرة طائرات مزوّدة بمعدات، وذلك في منطقة أخفى فيها سلاح الجو الأوكراني طائرتين من طراز "F-16"، وسط انقطاع الكهرباء أيضاً، وفقاً لما أوردته الوكالة.
 
وفي فولين، استهدف الجيش الروسي موقعاً تتمركز فيه القوات الأوكرانية.
 
يُذكر أنّ وزارة الدفاع الروسية أعلنت، السبت، ارتفاع حصيلة الخسائر الأوكرانية في كورسك إلى أكثر من 5500 جندي، منذ بدء الهجوم الذي شنته كييف، في الـ6 من آب/أغسطس الحالي.
 
وكشف بيان الوزارة عن مجمل الخسائر الأوكرانية خلال العمليات في كورسك، والتي شملت، إضافةً إلى الجنود القتلى، 71 دبابة، و30 مركبة مشاة قتالية، و57 ناقلة جنود مدرعة، و372 مركبةً قتاليةً أخرى.
رقم : 1156265
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