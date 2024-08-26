قاليباف: لا يمكن إخفاء هزيمة الكيان الصهيوني اليوم

وفي منشور له على حسابه الشخصي على منصة "إكس"، قال قاليباف إنّ حزب الله "نجح خلال عملية الأربعين في استهداف المنشآت العسكرية والاستخباراتية الحساسة للكيان الصهيوني"، مضيفاً، "أحيي الاخوة المجاهدين في حزب الله، وشعب لبنان المقاوم، وخاصة في الضاحية الجنوبية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، خلال اتصالٍ هاتفي بنظيره المصري، بدر عبد العاطي، أمس السبت، الحق المشروع لبلاده في الرد على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في طهران، عبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية.