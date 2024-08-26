الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 آب 2024 ساعة 17:03

حماس تعلق على عزم بن غفير بناء كنيس يهودي في المسجد الاقصى

حماس تعلق على عزم بن غفير بناء كنيس يهودي في المسجد الاقصى
وأضافت الحركة، في بيان صحافي، أن "ما كشف عنه الوزير الإرهابي بن غفير صباح اليوم حول عزمه بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك، يمثِّل إعلاناً خطيراً، يعكس طبيعة نِيّات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى وهويته العربية والإسلامية، وخطواتها الإجرامية التي تسعى إلى تهويده وإحكام السيطرة عليه" .
 
وأكد الحركة، أن ما يرتكبه الاحتلال الفاشي من جرائم غير مسبوقة في قطاع غزة، وانتهاكات واسعة في الضفة، وإطلاق يد وزرائه المتطرفين لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتدنيسه واقتحامه وتنفيذ جولات استفزازية فيه بشكل يومي؛ هي سياسة تصب المزيد من الزيت على النار، ولن تجد من شعبنا إلا مزيداً من المقاومة لحماية مقدساتنا.
 
ودعت، أبناء شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل للنفير العام والحشد في الأقصى والرباط في ساحاته، والتصدي لمخططات الاحتلال، كما ندعو مقاومتنا الباسلة وشبابنا الثائر في الضفة المحتلة إلى تصعيد اشتباكهم مع العدو المجرم وقطعان مستوطنيه.
 
كما طالبت الأمة العربية والإسلامية، من حكومات وشعوب ومنظمات، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي؛ للوقوف عند مسؤولياتها، واتخاذ موقف حازم تجاه مخططات الاحتلال واعتداءاته السافرة على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والعمل بكل السبل لوقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا الفلسطيني، ولحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
 
وفيو قت سابق، أعلن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، في تصريح خطير، إنه سيبني كنيسًا يهوديًا في المسجد الأقصى المبارك. في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الإثنين، وسط إجراءات مشددة فرضها الاحتلال لتأمين الاقتحام.
 
وذكرت المصادر أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
رقم : 1156275
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طيران الاحتلال يستهدف سيارة على مدخل عبرا في صيدا
طيران الاحتلال يستهدف سيارة على مدخل عبرا في صيدا
هيئة أوروبية: سفينة استهدفها أنصار الله تتعرض لإطلاق نار بالبحر الأحمر
هيئة أوروبية: سفينة استهدفها أنصار الله تتعرض لإطلاق نار بالبحر الأحمر
26 آب 2024
شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات
شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات
26 آب 2024
اقتحامات الضفة: إصابات واعتقالات واشتباكات مسلحة
اقتحامات الضفة: إصابات واعتقالات واشتباكات مسلحة
26 آب 2024
هجوم أوكراني بالمسيرات على مباني سكنية في روسيا
هجوم أوكراني بالمسيرات على مباني سكنية في روسيا
26 آب 2024
صنعاء تعلن رصد بنك أهداف في کیان الاحتلال لاستهدافها
صنعاء تعلن رصد بنك أهداف في کیان الاحتلال لاستهدافها
26 آب 2024
مصر: محادثات وقف إطلاق النار في غزة انتهت دون التوصل إلى اتفاق
مصر: محادثات وقف إطلاق النار في غزة انتهت دون التوصل إلى اتفاق
26 آب 2024
الفصائل الفلسطينية تبارك رد حزب الله: سيعطي دفعاً كبيراً لشعبنا وللمفاوضين
الفصائل الفلسطينية تبارك رد حزب الله: سيعطي دفعاً كبيراً لشعبنا وللمفاوضين
25 آب 2024
مباركةً عملية حزب الله.. أنصار الله: الرد اليمني آتٍ حتماً
25 آب 2024
مصادر: رد حزب الله نُفذ بأعلى درجات النجاح رغم الاستنفار والدعم الأميركي
مصادر: رد حزب الله نُفذ بأعلى درجات النجاح رغم الاستنفار والدعم الأميركي
25 آب 2024
العراق: المقاومة تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا بواسطة الطيران المسيّر
العراق: المقاومة تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا بواسطة الطيران المسيّر
25 آب 2024
رد حزب الله شمل مساحة 1500 كلم٢ في مرحلته الأولى.. و "إسرائيل" تعلن "حالة الطوارئ"
رد حزب الله شمل مساحة 1500 كلم٢ في مرحلته الأولى.. و "إسرائيل" تعلن "حالة الطوارئ"
25 آب 2024
حزب الله يؤكد استهداف العمق الصهيوني وهدف عسكري
حزب الله يؤكد استهداف العمق الصهيوني وهدف عسكري 'إسرائيلي' نوعي
25 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟