اللواء باقري: الانتقام من کیان الاحتلال الاسرائيلي أمر حتمي

وأوضح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة خلال خطابه في حفل تكريم وتنصيب وزير الدفاع الجديد: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقع في فخ ألاعيب العدو واستفزازاته الإعلامية".

واشار اللواء باقري إلى الوضع في المنطقة بعد عملية طوفان الأقصى، قائلا: "خلال الـ 11 شهرا الماضية، وقعت العديد من الأحداث في منطقة غرب آسيا، بما في ذلك عملية طوفان الأقصى، والهجوم على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، وعملية الوعد الصادق، واغتيال الشهيد إسماعيل هنية، والعملية الانتقامية لحزب الله في أول رد على اغتيال فؤاد شكر".

ولفت إلى تزايد ضعف قوة الولايات المتحدة في الفترة الحالية، وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: "إن الولايات المتحدة منخرطة في أوروبا الشرقية وتتابع التطورات في شرق آسيا، لكن ليس لديها استراتيجية محددة، وفي الوقت نفسه، من خلال إرسال الأسلحة والمعدات وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف إطلاق النار في غزة، فهي تدعم النظام الصهيوني".

كما اشار الى العلمية الجبانة لاغتيال الشهيد هنية، قائلا: "ان هذا الحدث لن ينسى وانتقام محور المقاومة وايران لدمائه امر حتمي ولامفر منه"، مؤكدأ: "إيران بنفسها تقرر كيفية الانتقام وزمانه ولن تقع في فخ الإثارة الإعلامية التي يشنها الأعداء".

وشدد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: "محور المقاومة سينتقم بدوره لدماء الشهيد هنية كلٌ حسب برنامجه وقدراته وما رأيناه يوم أمس جزء من الانتقام".