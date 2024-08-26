كينيا ترسل قوات عسكرية إلى الكونغو الديمقراطية لدعم بعثة الأمم المتحدة

وقالت قوة الدفاع الكينية، في بيان، إن "الدفعة الأولى من الوحدة الرابعة لقوة الرد السريع الكينية (KENQRF 4) أُرسلت رسمياً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم السبت، إيذاناً ببدء مهمتها لحفظ السلام في البلاد".

وأشار البيان إلى أن "القوة ستشارك في العمليات ضد الجماعات المسلحة، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الإنسانية، والمساعدة على نزع السلاح وتسريح المقاتلين السابقين، وإعادة دمجهم"، وفق ما ذكرت القوة.

ويأتي انضمام القوة الكينية إلى "بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية" (مونوسكو)، في وقت أعرب قائد الوحدة الرابعة لقوة الرد السريع الكينية، سيمون سيدا، عن ثقته بأن "القوات مستعدة جيداً للمهمة، وستحدث تأثيراً كبيراً في نشرها".

وأضاف أن "رجالنا ونساءنا مستعدون للمهمة التي تنتظرهم. لقد خضعوا لتدريب صارم، وهم مجهَّزون بالمهارات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة بفعالية. ونحن ملتزمون المساهمة في استعادة السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

يُذكر أن شرقي الكونغو يشهد انعداماً للأمن، منذ 3 عقود، من جراء الهجمات التي تنفّذها المجموعات المسلحة في المنطقة، مع وجود آلاف النازحين، الذين تشير التقديرات إلى أن نحو 7 ملايين شخص منهم نزحوا بسبب الصراع، منذ شهر آذار/مارس 2022.