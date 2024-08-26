رئيس الوزراء الإثيوبي: نعتزم تشغيل 3 توربينات جديدة في سد النهضة

وأشار إلى أن مخزون المياه في بحيرة السد سيصل إلى 70 مليار متر مكعب، بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن "من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للسد بنسبة 100% في الشهر ذاته".

وأعلن آبي أحمد فتح بوابات المفيض في سد النهضة، الأمر الذي سمح بتدفق 2800 متر مكعب من المياه في الثانية، واصفاً الخطوة بأنها "خبر سار" لدول حوض النيل السفلي.

وأشار آبي أحمد إلى أن سد النهضة يؤدي دوراً حاسماً في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان إمدادات ثابتة من المياه للدول الواقعة على مجرى النهر، وخصوصاً في أثناء فترات الجفاف.

وأوضح أن الإطلاق المنظم للمياه من السد يساهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة قدرة توليد الطاقة، وتحسين استخدام الموارد في المنطقة بأكملها.