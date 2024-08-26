الكونغو الديمقراطية: تجدّد الاشتباكات بين الجيش وحركة "مارس 23" شرقي البلاد

وقال المتحدث باسم حركة "مارس 23" (تعرف باسم "أم - 23")، ويلي نغوما، إن "القوات الحكومية هاجمت عدداً من مواقع الحركة حول كيرومبا، في وقت مبكّر من صباح يوم الأحد"، مشيراً إلى أن "القتال لا يزال مستمراً".



وكانت حركة "مارس 23" أعلنت سيطرتها على بلدة كيرومبا، المركز الاقتصادي لإقليم لوبيرو في الكونغو، في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، قبل أن تستولي على بلدة كانيابا يونغا المجاورة، والتي تستضيف آلاف النازحين.



بدوره، أفاد الجيش الكونغولي، في بيان، بوقوع اشتباكات مع عناصر الحركة في قرية كيكوفو، الواقعة على بعد 10 كيلومترات من كيرومبا.



يُذكر أن جمهورية الكونغو والأمم المتحدة والولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى تتّهم رواندا بدعم حركة "مارس 23"، بينما تنفي الأخيرة هذه الاتهامات.



