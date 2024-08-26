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الاثنين 26 آب 2024 ساعة 17:52

الاحتلال يرتكب مجزرتين خلال 24 ساعة.. وأعداد الشهداء 40435

الاحتلال يرتكب مجزرتين خلال 24 ساعة.. وأعداد الشهداء 40435
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، اليوم الاثنين، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين، وصل منهما إلى المستشفيات 33 شهيداً و66 جريحاً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة بأنّ "عدد الشهداء والجرح،ى بسبب العدوان الإسرائيلي، بلغ 40435 شهيداً و93534 جريحاً، في العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023".

شهداء وجرحى في غزة وفي جنوبي القطاع
ومنذ ساعات الفجر، وصل إلى مستشفيات القطاع 33 شهيداً، من جرّاء عدوان الاحتلال على مناطق متعددة من القطاع.

بدوره، أعلن مصدر في قطاع غزّة استشهاد 5، بينهم سيدة، من جراء قصف الاحتلال سيارة في شارع المجايدة في منطقة المواصي، غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزّة.

وأضاف المصدر أنّ "قوات الاحتلال المتمركزة في محيط مستشفى دار السلام قصفت مناطق واسعة في خان يونس، جنوبي القطاع".

وفي مدينة غزّة، استشهد 3 أشخاص وجُرح عدد آخر، في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين، خلف مدرسة الشافعي في حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهيد وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي غزة. وجددت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق متفرقة من حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني ارتقاء شهيد ووقوع إصابتين في قصف الاحتلال شقة سكنية في عمارة "الدنف"، في منطقة الشاطئ، غربي مدينة غزّة، متابعاً أنّه ارتقى 7 شهداء نتيجة قصف الاحتلال  المدنيين عند شاطئ بحر مدينة غزّة.
رقم : 1156285
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