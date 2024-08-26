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الاثنين 26 آب 2024 ساعة 19:00

السيسي يدعو لإنهاء الحرب في غزة

السيسي يدعو لإنهاء الحرب في غزة
وتلقى السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره البلغاري رومِن راديڤ، تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، (..) والأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
 
واستعرض السيسي "مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية"، وأكد "ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري".
 
كما أكد السيسي "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين".
 
وحذر من أن "استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميا، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة".
 
من جانبه، أشاد الرئيس البلغاري بـ"الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة، ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية"، وفق البيان المصري
رقم : 1156310
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