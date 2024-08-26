السيسي يدعو لإنهاء الحرب في غزة

واستعرض السيسي "مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية"، وأكد "ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري".

كما أكد السيسي "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين".

وحذر من أن "استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميا، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة".

من جانبه، أشاد الرئيس البلغاري بـ"الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة، ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية"، وفق البيان المصري