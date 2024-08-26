طائرات صينيّة في طريقها لدولة عربيّة... ما السبب؟

اسلام تايمز (الصين) - أقلعت ثماني طائرات تابعة لسلاح الجوّ في جيش التحرير الشعبي الصيني اليوم الاثنين من مطار في شمال غربي الصين للمشاركة في عرض جوي في مصر، والمقرر إقامته في الفترة من 3 حتى 5 أيلول.