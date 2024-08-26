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الاثنين 26 آب 2024 ساعة 19:16
طائرات صينيّة في طريقها لدولة عربيّة... ما السبب؟
وتضم التشكيلة الجوية طائرة واحدة من طراز "واي-20"، وهي طائرة نقل كبيرة تم تطويرها محليا في الصين، وسبع مقاتلات شبح من طراز "جاي-10" التابعة لفريق "بايي" للاستعراضات الجوية.
رقم :
1156319
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