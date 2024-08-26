اختتام أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر التنمية الأفريقية المنعقد في طوكيو

وفي حديث صحافي لوزيرة الخارجية اليابانية، كاميكاوا يوكو، التي ترأست الاجتماع الوزاري للمؤتمر، أشارت إلى الخطة التي أعلنتها اليابان في الآونة الأخيرة لدعم برامج تدريب للنساء اللاتي سيشاركن في بناء السلام في منطقة شبه الجزيرة في شرق أفريقيا، وقالت إن "المشاركين أدركوا الحاجة إلى نقل الأمثلة الناجحة في بعض الدول إلى دول أخرى".



وأضافت: "أنهم يتشاركون في وجهة نظر، مفادها أن من الضروري بناء نظام بيئي للشركات الناشئة، يكون عادلاً ومرناً، ويعمل على تعزيز الابتكار باستمرار".



وأشارت إلى أن "المندوبين أدركوا أيضاً الحاجة إلى خلق بيئة عمل حرة ومنفتحة، عبر التعاون مع القطاع الخاص".



وقالت كاميكاوا إن اجتماع وزراء "تيكاد" تبنّى بياناً مشتركاً للمرة الأولى، قائلة إنها تأمل أن "تطبق الخبرات والأفكار التي تمت مشاركتها في الاجتماع في كل دولة، وأن يتم تبادل النتائج والمشاكل في اجتماع تيكاد العام المقبل".



يذكر أن اليابان أطلقت "مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية" عام 1993 لمناقشة قضايا التنمية في أفريقيا.



ومن المقرَّر أن يعقد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية على مستوى القمة، في شهر آب/أغسطس من العام المقبل في يوكوهاما قرب العاصمة طوكيو.