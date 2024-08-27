إضراب شامل في بيت لحم وطولكرم حداداً على أرواح الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة الليلة الماضية، عن استشهاد مواطن برصاص مستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.



وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المواطن خليل سالم خلاوي (40 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستعمرين في القرية، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.



وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة، بأن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين.



وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.



وفي طولكرم، نعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الليلة الماضية شهداء مخيم نور شمس الخمسة، وأعلنت الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء في المحافظة.



ونددت بجرائم ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، محملة المجتمع الدولي مسؤولية عدم وقف العدوان على شعبنا الصامد، والمرابط على أرضه المقدسة.



وباستشهاد المواطنين الخمسة في مخيم نور شمس والشاب في واد رحال، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 651 شهيدا.