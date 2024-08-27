ليبرمان: تصرفات نتنياهو غير مسؤولة

إسلام تايمز (فلسطين) - قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن تصرفات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير مسؤولة فهو يعين فريق مفاوضات ثم يحرض ضده.