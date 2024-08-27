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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 07:50

الحكومة اليابانية: اختراق طائرة عسكرية صينية لمجالنا الجوي انتهاك خطير للسيادة

الحكومة اليابانية: اختراق طائرة عسكرية صينية لمجالنا الجوي انتهاك خطير للسيادة
واشار يوشيماسا هاياشي في حديث للصحفيين، الى "أن انتهاك طائرتنا الجوية من قبل الطائرة العسكرية الصينية لا يمثل فقط انتهاكاً خطيراً لسيادتنا، بل يشكل أيضاً تهديداً لأمننا، وهو أمر غير مقبول تماماً".

وذكر "نحن نعتقد أن هذا هو أول اختراق مؤكد ومعلن لمجالنا الجوي من قبل طائرة عسكرية صينية منذ أن بدأنا اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الاختراقات"، لافتا الى اننا "نمتنع عن إعطاء إجابة محددة بشأن الغرض من هذا الإجراء الذي اتخذته الطائرة الصينية. ومع ذلك، فإن الأنشطة العسكرية الصينية الأخيرة قرب اليابان تميل إلى التوسع وتصبح أكثر نشاطاً".

وأكد هاياشي أن "الحكومة ستواصل مراقبة الأنشطة العسكرية الصينية عن كثب وستتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان الرقابة الصارمة ومنع أي انتهاكات جوية".
رقم : 1156402
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