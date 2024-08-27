الاحتلال يقتحم طولكرم بعد استشهاد مقاومين بمخيم نورشمس

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية، باقتحام عدد من آليات جيش الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الجنوبي، وسط تحليق مكثف لمسيرات الاستطلاع العسكرية على ارتفاع منخفض.



وأضافت المصادر المحلية، أن دوريات جيش الاحتلال جابت شوارع المدينة وتحديدا الحي الشرقي ودوار فرعون ودوار السلام، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وجاء اقتحام المدينة بعد ساعات على اغتيال جيش الاحتلال مجموعة من المقاومين في قصف جوي استهدف منزلاً في مخيم نور شمس.



وصعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس، منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وفي أبريل/ نيسان الماضي، استشهد 14 فلسطينيا بهجوم عسكري إسرائيلي استمر يومين في مخيم نور شمس، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.



وفي يوليو/ تموز نفذ جيش الاحتلال هجوما عسكريا آخر على المخيم استمر 15 ساعة، إذ قام خلالها بتدمير مبان ومحال تجارية وتجريف طرق رئيسة.



ووفق معطيات رسمية فلسطينية، استشهد 640 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً، واعتقل نحو 10 آلاف مواطن منذ أكتوبر الماضي.



وخلفت عشرات العمليات العسكرية الإسرائيلية دماراً كبيراً في البنية التحتية لمدينتي جنين ومخيمها وطولكرم ومخيميها، بما في ذلك أعمال حفر وتخريب لشبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي.



في المقابل، أظهرت أرقام إسرائيلية رسمية هلاك ما لا يقل عن 30 إسرائيليا -جنودا ومستوطنين- على يد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها.



وبوتيرة شبه يومية، تعلن المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة المحتلة تنفيذها عمليات حيث تتعرض نقاط عسكرية إسرائيلية وحواجز ومركبات لعمليات إطلاق نار.