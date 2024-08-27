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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 08:23

الجهاد الإسلامي: التصعيد بالضفة هو حرب مفتوحة غير معلنة على الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: التصعيد بالضفة هو حرب مفتوحة غير معلنة على الشعب الفلسطيني
وأضافت حركة الجهاد في بيان لها، أن استخدام الاحتلال للطائرات المسيرة لقصف منزل داخل مخيم نور شمس، وهجوم المستوطنين المسلحين على وادي الرحال غربي بيت لحم وارتقاء شهيد، وفرض الإغلاق على مناطق واسعة شمال الضفة، "كلها دلائل على أن العدو قرر نقل ثقل عملياته من غزة إلى الضفة".

وشددت الحركة، أن ازدياد الإجرام الإسرائيلي وحشية وشراسة في الضفة، يأتي في إطار تغطية "إسرائيل" لفشلها في ساحتي غزة وجنوب لبنان، مؤكدة أن هذا العدوان المتواصل لم يكن ليحدث لولا التواطؤ العربي، وترك الشعب الفلسطيني وحيدا في معركته مع الاحتلال. 

ونعت الحركة شهداء الضفة الستة، داعية كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، للنفير ومواجهة مخططات التهجير والإبادة في الضفة المحتلة. 
رقم : 1156409
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