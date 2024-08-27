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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 08:25

وزير الصحة: مليون و200 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت لقطاع غزة

وزير الصحة: مليون و200 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت لقطاع غزة
وضم الاجتماع من المحافظات الجنوبية، د. موسى عابد مدير عام الرعاية الصحية الأولية، ود. مجدي ظهير رئيس اللجنة الفنية لمتابعة شلل الأطفال في قطاع غزة، ود. نضال غنيم مدير الطب الوقائي، ومن المحافظات الشمالية الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة د. كمال الشخرة، ومدير عام الصحة العامة د. عفيف العطاونة، ومستشار الوزير للمحافظات الجنوبية د. زكريا اللوح، ومدير عام صحة محافظة رام الله والبيرة د. نانسي فلاح.

ونقل وزير الصحة تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى والحكومة الفلسطينية وكافة كوادر وزارة الصحة للكوادر الطبية والصحية في قطاع غزة، مؤكداً العمل سويا لوطن واحد وشعب واحد، ومشيداً بالجهود الجبارة التي تقوم بها كافة كوادر المنظومة الصحية في قطاع غزة، ومستذكراً شهداء القطاع الصحي الذين قضوا جراء عدوان الاحتلال وهم يقومون بواجبهم الإنساني تجاه أبناء شعبنا.

وقال أبو رمضان إن "كوادرنا الصحية في قطاع غزة تعمل تحت النار، ونرفع لهم القبعات على أعمالهم التي نفخر بها أمام العالم في العطاء والتضحية والإنسانية".

وأكد أن مليون ومئتي ألفَ جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت، مساء الأحد، إلى مستودعات اليونيسيف في قطاع غزة، وتم حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة، وستبدأ خلال أيام قليلة حملة التطعيم، فيما يتم العمل على توفير 400 ألف جرعة أخرى، لتطعيم أكثر من 95٪ من الأطفال من عمر يوم وحتى 10 سنوات.

وأشار وزير الصحة إلى أن الجهود كبيرة ومتواصلة على مدار الساعة مع الشركاء الصحيين الدوليين في التنسيق لتسهيل مهمة الكوادر الصحية للقيام بحملة التطعيم، مضيفاً أن عدوان الاحتلال يشكل خطراً كبيراً على حركة الكوادر ويعيق حركتهم، والكوادر الصحية حالياً تقوم بالتدريب اللازم لإنجاح المهمة.

وقال أبو رمضان: "نعمل ضمن خطة لإنجاح حملة التطعيم من جانب، وجمع العينات من جانب آخر، لكن عدوان الاحتلال يعرقل كل شيء في قطاع غزة، وهنا نجدد مناشداتنا للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط لوقف العدوان وإنقاذ حياة الجرحى والمرضى والمواطنين الذين يواجهون الموت كلَّ يوم".

وتابع أن القيادة الفلسطينية والحكومة ووزارة الصحة يعملون على توفير كل الاحتياجات اللازمة لأهلنا في قطاع غزة، ضمن واجبنا الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا، من خلال توفير الاحتياجات الصحية المختلفة والعمل المتواصل لدخول كوادر صحية مساندة إلى القطاع والدعم على صعيد البنية التحتية".
رقم : 1156410
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