مصرع 30 شخصا جراء انهيار سد شرق السودان بفعل الأمطار

وأفاد المكتب الأممي في بيان: "تعرض السد الواقع على بعد حوالي 38 كيلومترًا شمال غرب بورتسودان في ولاية البحر الأحمر السودانية، لأضرار جسيمة بسبب الأمطار الغزيرة.



وأضاف: "أكدت السلطات المحلية مقتل 30 شخصا، لكن عدد الضحايا قد يكون أعلى من ذلك بكثير".



وذكر البيان أن "حوالي 50 ألف شخص يعيشون على الجانب الغربي من السد تضرروا بشدة، في حين لم يتم بعد تقييم مدى التأثير على الضفاف الشرقية".



وأوضح أن التقارير الأولية تشير إلى أن "الخرق أدى إلى تفريغ خزان السد بالكامل، مما تسبب في أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات في حوالي 20 قرية".



كما اجتاحت أمطار وسيول وفيضان نهر "خور بركة"، يوم أمس الاثنين، مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر، وتسببت في قتلى وانهيار مئات المنازل ونزوح نحو 500 أسرة، حسب بيان سابق لمنظمة الهجرة الدولية.



وسنويا، تهطل الأمطار في السودان مع بداية يونيو/حزيران حتى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.