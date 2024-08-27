صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40476 شهيداً

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,476 شهيدا و93,647 مصابا منذ 7 أكتوبر.