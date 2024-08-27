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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 10:40
صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40476 شهيداً
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,476 شهيدا و93,647 مصابا منذ 7 أكتوبر.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1156423
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