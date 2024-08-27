الصحة اللبنانية: 4 جرحى في قصف الاحتلال على بلدتي المجادل وشيحين

إسلام تايمز (لبنان) - صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية بيان، أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المجادل، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح. تمت معالجة اثنين جروحهما طفيفة في المكان نفسه، فيما نقل الثالث وجروحه متوسطة إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لإتمام علاجه.