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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 10:55

البحرين تراجع جميع حالات من حصلوا على الجنسية منذ عام 2010

البحرين تراجع جميع حالات من حصلوا على الجنسية منذ عام 2010
وأوضحت الإدارة أن سحب أو إسقاط الجنسية، لا يقتصر على الشخص المخالف، وإنما يشمل من منحت لهم الجنسية بالتبعية من أفراد عائلته، وذكرت أنه وفقا للقانون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من أساء استخدام الجنسية وأضر بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها، أو أدين بجريمة تمس الشرف او الأمانة، أو قدم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للحصول على الجنسية.

وقد استثنت اللجنة، خلال عملها، أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وكذلك المرأة الأجنبية التي نالت الجنسية البحرينية ومتزوجة من بحريني، في ضوء معايير قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته.

وأكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن الجنسية البحرينية هي لمن أظهر الإخلاص والولاء واعتز باكتسابها والتزم واحترم القوانين المعمول بها وحافظ على أمن البحرين ونسيجها الاجتماعي.
رقم : 1156428
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