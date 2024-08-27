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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 12:02

لأول مرة..حكومة نتنياهو ستمول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

لأول مرة..حكومة نتنياهو ستمول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
إمعانا في تدنيسها لباحات المسجد الأقصى المبارك، كشفت تقارير عبرية أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ستمول لأول مرة اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك.

وفي تقرير لها أكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه ولأول مرة، ومن خلال وزارة التراث، ستقوم الحكومة بتمويل جولات وصفتها بالإرشادية في المسجد الأقصى، وسيتم تخصيص نحو 545 ألف دولار للمشروع، ومن المتوقع أن تبدأ الجولات الإرشادية للمستوطنين خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت الهيئة إن وزارة التراث تواصلت مع مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للحصول على موافقة الشرطة على إقامة جولات المستوطنين في الحرم القدسي. وكان بن غفير قد قال في وقت سابق إنه ينوي إقامة كنيس يهودي فيما سماه جبل الهيكل، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.

تصريحات بين غفير قوبلت بالاستنكار والتنديد وفيما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى هي محاولات لجرّ المنطقة إلى حرب دينية تحرق الجميع، حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر دعوات بن غفير وعدّتها دعوة علنية وصريحة لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

بدورها، قالت حركة حماس إن تأكيد المتطرف بن غفير عزمه بناء كنيس في الأقصى يعد إعلانا خطيرا يعكس طبيعة نيات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى. وفي هذا السياق قالت الأمم المتحدة إن تصريحات بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى تأتي بنتائج عكسية.

ومن جهتها، دانت قطر بشدة تصريحات بن غفير الداعية إلى إقامة كنيس بالمسجد الأقصى واعتبرتها امتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم، وحذرت من تأثير ذلك على الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
رقم : 1156447
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