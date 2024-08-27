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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 13:20

الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان

الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان
وأعرب كنعاني عن تعازيه لأسر الضحايا وتعاطفه مع حكومة وشعب باكستان، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض وتدين الإرهاب بجميع أشكاله، وفي عملية مكافحة هذه الظاهرة الشريرة، تقف إلى جانب حكومة وشعب دولة باكستان الجارة والشقيقة.

وأفاد مسؤولون في باكستان، الاثنين، بمقتل أكثر من 60 شخصا في 3 هجمات وعدة عمليات عسكرية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وسط تقارير عن تبني "جيش تحرير بلوشستان" المسؤولية عن تلك الهجمات.

وأوضحت الجزيرة أن 23 من هؤلاء قتلوا في هجوم مسلح على حافلة ركاب بمقاطعة موسى خيل بالإقليم، في حين قال مدير الشرطة في المقاطعة أيوب آتشكزاي إن 10 مسلحين على الأقل مجهولي الهوية أوقفوا الحافلة على طريق رئيسي وأطلقوا النار على مَن فيها.

ورجح مدير الشرطة أن يكون أفراد مما يعرف بجيش تحرير بلوشستان هم مَن أقدموا على تنفيذ هذا الهجوم، في حين قال وزير الداخلية محسن نقوي في بيان إن "تلك الهجمات خطة مُعدة لنشر الفوضى في باكستان"، وإن قوات الأمن قتلت 12 مسلحا في عمليات تلت الهجمات التي وقعت أمس الأحد واليوم الاثنين.

وقال الجيش الباكستاني إن 14 جنديا وشرطيا و21 مسلحا قتلوا في مواجهات تلت الهجمات الرئيسية التي استهدفت حافلات وشاحنات بضائع على طريق رئيسي سريع، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان عدد القتلى من المسلحين الذي أعلنه الجيش يشمل الـ12 الذين أكدت وزارة الداخلية مقتلهم.
رقم : 1156453
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