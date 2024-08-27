مسؤول ايراني يعلق على صور 'جاويد رحمن' بجانب زعيمة زمرة إرهابية

وكتب كدخدائي اليوم الثلاثاء، في الفضاء الافتراضي: يجب أن تكون تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بعيدة عن أي تأثير أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل أجنبي.



ومؤخراً، نشرت صور لجاويد رحمن، بجوار زعيمة زمرة المنافقين الإرهابية.