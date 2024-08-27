السيد خامنئي للحكومة: لا تعقدوا الأمل على الأعداء ولا تنتظروا موافقتهم للمضي قدماً

وقال السيد خامنئي، إنه "لا تعقدوا الأمل على الأعداء ولا تنتظروا موافقتهم للمضي في برنامج البلاد"، مضيفاً أن ذلك "لا يتناقض والتعامل مع هذا العدو نفسه في مكان ما، لكن لا تثقوا به"، داعياً إلى وضع القوانين لمنع انتهاك سيادة إيران في المجال الافتراضي.

ورأى السيد خامنئي، أن الجمهورية الإسلامية في إيران، تُعرف بقدرتها في المنطقة وقوتها العسكرية وتطوّرها العلمي وعمقها الاستراتيجي بعد أن كانت تعرف سابقاً "بالنفط وصناعة السجّاد"، مؤكداً أن قدرات إيران وإمكانياتها "ليست بالأمر الضئيل بل هي مهمة وفرصة للتأثير على دول العالم والمنطقة". وأكد أنّ لدى إيران فرصاً متنوّعة وإمكانيات مختلفة من الثروات الاقتصادية والبشرية إلى جانب الموقع الجغرافي المميّز، مشدداً على ضرورة العمل على توظيفها لتقدّم مكانة إيران.