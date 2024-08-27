رئيس نيجيريا يعيّن رئيسين جديدين لجهازي الأمن والمخابرات

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تحارب فيه القوات المسلحة المجموعات المسلحة وتتعامل مع عمليات الاختطاف في أنحاء البلاد.

ومن المقرّر، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، أن يتولّى رئيس البعثة النيجيرية إلى ليبيا، محمد محمد، رئاسة وكالة الاستخبارات الوطنية، في حين يتولّى، أديولا أغايي، رئاسة وزارة أمن الدولة.

ولم يقدّم رؤساء الوكالات السابقون، الذين عيّنهم الرئيس السابق، محمد بخاري، عام 2018 أي سبب لاستقالاتهم.

وتشير المعطيات إلى أن استقالة رئيسي الأمن الداخلي والمخابرات الخارجية السابقين جاءت بعد الانتقادات التي وُجَّهت إليهما على خلفية "الأداء الأمني ​​الضعيف"، في أعقاب الهجمات المتواصلة التي تشنّها الجماعات المسلحة في البلاد.

يذكر أن مصادر محلية أفادت، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، بأن مسلحين في نيجيريا "قتلوا ما لا يقل عن 10 مزارعين، الأربعاء، في هجوم على قرية في ولاية النيجر".

وتشنّ العصابات المسلحة هجمات متكررة على المجتمعات المحلية في شمالي غربي نيجيريا، كما تعمد إلى خطف السكان والمزارعين والطلاب وسائقي السيارات مقابل الحصول على فدية مالية.