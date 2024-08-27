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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 14:37

سوليفان في زيارة إلى الصين.. ماذا في ملفات النقاش؟

سوليفان في زيارة إلى الصين.. ماذا في ملفات النقاش؟
وأشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أن سوليفان سيلتقي مع كبير الدبلوماسيين في الصين، وانغ يي، على مدى يومين من المحادثات، في زيارة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه "أكبر اقتصادين في العالم إلى إدارة تنافسهما من خلال الحوار"، على حدّ تعبير الوكالة.
 
وتوقّعت "بلومبرغ"، أن يثير جيك سوليفان المخاوف بشأن استمرار دعم الصين للقوات الروسية في أوكرانيا، ويعيد تأكيد  مواقف واشنطن بشأن التوترات في بحر الصين الجنوبي، وبين الصين وتايوان.
 
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن المسؤولين الصينيين، سيطرحون قضايا بحر الصين الجنوبي، وتايوان، إضافةً إلى التدابير الأميركية ضد بكين بما في ذلك التعريفات الجمركية وضوابط التصدير والعقوبات.
 
وكانت إدارة بايدن اتخذت موقفاً صارماً تجاه الصين، حيث عدّتها منافساً استراتيجياً، وقيّدت وصول شركاتها إلى التكنولوجيا المتقدّمة ومواجهة قواها الصاعدة وتأثيرها الاقتصادي، إضافةً إلى تدخّلها ما بينها وبين تايوان.
 
وأطلقت الدولتان عمليةً لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، في اجتماع بين سوليفان ووانغ في فيينا في أيار/مايو 2023، تبعه لقاءان في مالطا وتايلاند، ويشهد هذا الأسبوع محادثاتهما الأولى في بكين.
 
وتأتي زيارة سوليفان قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وذكرت "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق نقلاً عن مسؤول أميركي كبير أن سوليفان سيسعى إلى توضيح أنه "لن يتحدث باسم الإدارة المقبلة، أياً كان الفائز".
رقم : 1156469
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