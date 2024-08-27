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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 14:38

لبنان: جرحى في عدوان إسرائيلي استهدف المجادل وشيحين

لبنان: جرحى في عدوان إسرائيلي استهدف المجادل وشيحين
وتابعت، أن غارة للاحتلال على بلدة المجادل أدت إلى إصابة 3 مواطنين بجروح، تمت معالجة اثنين جروحهما طفيفة في المكان نفسه، فيما نقل الثالث وجروحه متوسطة إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لإتمام علاجه.
 
وأدت غارة على قرية شيحين إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة استدعت نقله إلى مستشفى جبل عامل لإتمام علاجه.
 
ونفّذت مسيّرة إسرائيلية، غارة استهدفت أطراف مدينة النبطية الفوقا الشرقية، إلّا أن الصاروخ لم ينفجر. واستهدفت الغارة منطقة مفتوحة، بين موقعي "الدبشة" و "علي الطاهر" اللذين كان الاحتلال يستخدمهما، قبل انسحابه مذلولاً من لبنان في 25 أيار/مايو 2000.
 
وأطلق "الجيش" الإسرائيلي فجراً، نيران رشاشاته الثقيلة، على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى الى أضرار جسيمة في الممتلكات. واستمر تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي والمسيّر الإسرائيلي طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في قضاءي صور وبنت جبيل.
 
كما أطلق "الجيش" الإسرائيلي ليلاً، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للـ"الخط الأزرق"، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال أطراف بلدات الضهيرة ورامية وعيتا الشعب الحدودية.
رقم : 1156470
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