روسيا تُسيطر على بلدة أورليفكا

اسلام تايمز (روسيا) - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوّاتها سيطرت على بلدة أخرى في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا تقع قرب مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا مهمّا.