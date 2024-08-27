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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 15:08
روسيا تُسيطر على بلدة أورليفكا
وقالت الوزارة إن القوات الروسية "حرّرت بلدة أورلوفكا"، مستخدمة الاسم الروسي لقرية أورليفكا.
رقم :
1156481
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آخر تطورات كورسك.. أوكرانيا تسيطر على 100 بلدة وأسر 594 جنديا روسيا
خارجية إيران تدين الهجمات الإرهابية على باكستان وبوركينافاسو
جيش الاحتلال يزعم فرار أسير من نفق في رفح
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