توتر بين الصين وكندا بسبب رسوم السيارات الكهربائية

وقالت السفارة الصينية في كندا في بيان صدر مساء أمس الإثنين: "سوف تتخذ الصين جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية".

واتهمت بكين أوتاوا بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية، وأضافت "هذه الخطوة تمثل الحمائية التجارية تماماً، وتعد قراراً له دوافع سياسية". وأوضحت بكين أن الحكومة الكندية تتحرك ضد مصالح مواطنيها ومصالح مواجهة التغير المناخي.

وتماثل الخطوة الكندية قرار الحكومة الهندية، بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين في أيار الماضي.