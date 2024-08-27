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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 17:57

غروسي: زيارتي لمحطة كورسك للطاقة النووية جاءت على خلفية خطر وقوع حادث نووي

غروسي: زيارتي لمحطة كورسك للطاقة النووية جاءت على خلفية خطر وقوع حادث نووي
وأضاف غروسي: "مجيئي إلى هنا يرجع إلى حقيقة أن العمليات العسكرية تجري حاليا على مقربة نسبية من مدينة كورسك ومحطة الطاقة النووية.. هناك الآن خطر يهدد بوقوع حادث نووي".
 
وقال: "إن المفاعلات من نوع RBMK في محطة كورسك للطاقة النووية معرضة لهجمات المدفعية أو هجمات المسيرات".
 
وتابع قائلا: "إنني آخذ الأمر على محمل الجد أن مثل هذه المحطة للطاقة النووية تقع على مقربة شديدة من خط المواجهة ما يثير مخاوف بشأن سلامتها، ولهذا السبب أتيت شخصيا إلى هنا للفت الانتباه الدولي إلى هذا، كما أفعل في أجزاء أخرى من العالم".
 
وشدد غروسي على أنه "لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون محطات الطاقة النووية هدفا لأي عمل عسكري".
 
وكان غروسي وجه الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوته إلى زيارة محطة كورسك النووية.
 
وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية في وقت سابق أن قوات كييف تخطط لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة الكهرذرية.
 
رقم : 1156498
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