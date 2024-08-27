إثيوبيا والمغرب يبحثان تعزيز التعاون في المجال الدفاعي

وأشار بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، إلى أن الجانبين أعربا "عن ارتياحهما للمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين"، مؤكّدين "تطلّعهما ورغبتهما المشتركة في تقوية هذه العلاقات النموذجية مستقبلاً".

وخلال زيارته الرسمية إلى العاصمة المغربية الرباط، في الفترة الممتدة من يوم الأحد 25 آب/أغسطس الجاري إلى يوم الخميس في الـ29 من الشهر نفسه، التقى الوفد الإثيوبي برئاسة برهانو جولا، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، قائد المنطقة الجنوبية، الفريق أول محمد بريظ.

وأوضح البيان أنه "خلال جلسة العمل التي عُقدت بحضور وفدي البلدين، تباحث رئيسا الوفدين بشأن مختلف جوانب التعاون"، مشيدين بـ"المستوى الذي بلغته العلاقات بين الجيشين" الإثيوبي والمغربي.

كما ناقش المسؤولان سبل تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والمغرب "تطوّراً نحو شراكة استراتيجية تهدف إلى تقوية الأهداف المشتركة للبلدين، مع الإسهام بشكل فاعل في تنمية واستقرار القارة الأفريقية"، وفق ما ذكر بيان القوات المسلحة المغربية.