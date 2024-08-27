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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 18:32

خارجية إيران تدين الهجمات الإرهابية على باكستان وبوركينافاسو

خارجية إيران تدين الهجمات الإرهابية على باكستان وبوركينافاسو
وأدان ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مناطق مختلفة من باكستان، خاصة في إقليم بلوشستان، والتي أسفرت عن مقتل عدد من رجال الشرطة ومواطني هذا البلد.
 
وأعرب كنعاني عن تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب باكستان وقال: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض وتدين الإرهاب بكافة أشكاله وتقف إلى جانب الحكومة والشعب الباكستاني في عملية مكافحة هذه الظاهرة الشريرة.
 
* الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي في بوركينافاسو
 
كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانة بلادة للعمل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل عدد من العسكريين والمدنيين في منطقة بارساغو في بوركينافاسو.
 
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة بارساغو في بوركينافاسو السبت الماضي وأدى إلى مقتل وجرح عدة مئات من العسكريين والمواطنين العاديين.
 
وأعرب كنعاني عن تعاطف إيران مع حكومة وشعب بوركينافاسو، وخاصة أسر الضحايا هذا الحادث المرير، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
رقم : 1156506
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