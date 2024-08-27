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الثلاثاء 27 آب 2024 ساعة 18:36

آخر تطورات كورسك.. أوكرانيا تسيطر على 100 بلدة وأسر 594 جنديا روسيا

آخر تطورات كورسك.. أوكرانيا تسيطر على 100 بلدة وأسر 594 جنديا روسيا
وقال سيرسكي خلال منتدى في كييف "حتى اللحظة، سيطرنا على 1294 كيلومترا مربعا من الأراضي ومئة بلدة.. تم أسر 594 عنصرا من القوات الروسية في هذه المنطقة".
 
يأتي هذا في وقت وردت فيه أنباء عن قيام القوات الأوكرانية بشن هجوم على موقع حدودي في منطقة بيلغورود الروسية المجاورة لكورسك.
 
فقد ذكرت قناتان روسيتان على تطبيق تلغرام، لهما صلة بأجهزة الأمن اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على موقع حدودي في منطقة بيلغورود بجنوب روسيا فيما لم تؤكد أي جهة رسمية بعد وقوع قتال هناك.
 
وبيلغورود متاخمة لمنقطة كورسك الروسية التي استولت القوات الأوكرانية على بعض أراضيها منذ التوغل المباغت في السادس من أغسطس، وفقا لرويترز.
 
وقالت قناة "ماش" على تلغرام إن نحو 500 جندي أوكراني شنوا هجوما على نقطتي تفتيش روسيتين في نخوتييفكا وشيبكينو في منطقة بيلغورود.
 
وأشارت إلى أن ما يصل إلى 200 جندي أوكراني مدعومين بمركبات قتالية للمشاة حاولوا عبور الحدود في نخوتييفكا لكن المدفعية الروسية أطلقت النار عليهم.
رقم : 1156507
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