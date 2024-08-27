أبرز تطورات طوفان الأقصى 27-8-2024

وأكد مصدر الثلاثاء، أن المقاومة تواصل التصدّي للقوات الإسرائيلية في خان يونس، جنوبي القطاع، خصوصاً في محاور القرارة والزنة وجوارها، كما تخوض معارك عنيفة في دير البلح وسط قطاع غزة.

كذلك، أفاد المصدر بأنّ محور "نتساريم" شهد اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تفجير عبوة "برميلية" مزروعة مسبقاً بآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من دوار الدحدوح جنوبي حي تل الهوا في مدينة غزة.

ونشرت السرايا مشاهد توثّق استهداف مستوطنات الاحتلال وتحشداته العسكرية بالقذائف الصاروخية، موضحةً أن العملية جاءت بالاشتراك مع قوات الشهيد عبد القادر الحسيني، وقوات الشهيد عمر القاسم، وكتائب شهداء الأقصى.وأكدت كتائب شهداء الأقصى تنفيذها عملية استحكام مدفعي، استهدفت خلالها تجمّعات جنود الاحتلال وآلياته شرقيّ دير البلح بقذائف "الهاون"، ثمّ استهدفت قوات النجدة الإسرائيلية التي حضرت إلى المكان برشقة صاروخية من نوع "107".

بالتزامن استهدفت كتائب شهداء الأقصى خط الإمداد لقوات "جيش" الاحتلال في موقع "كيسوفيم" بصاروخين من نوع "107".

بدروها، أكدت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، استهدافها تحشدات لجنود الاحتلال وآلياته في محور شرقي دير البلح، بقذائف "الهاون".

وفي السياق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة "دوفيف". وأوضحت المقاومة، في بيانٍ، أنّ الاستهداف جرى عبر محلّقة انقضاضية، مؤكّدةً تمكّن مجاهديها من إصابة هذه التجهيزات المستحدثة ‏إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏ كذلك، استهدفت المقاومة ‏مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة "نطوعة"، بالأسلحة المناسبة. وفي بياناتها، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّ عملياتها تأتي دعماً لقطاع غزّة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

وفي ظل عمليات المقاومة الإسلامية المستمرة منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 مع كلّ ما تكبّده الاحتلال من خسائر على أكثر من صعيد، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ عدد الجنود الذين وصلوا إلى المركز الطبي للجليل في "نهاريا" ومستشفى "زيف" في صفد للعلاج أكثر من 5650 جندياً إسرائيلياً، أصيبوا بنيران المقاومة الإسلامية في لبنان وحوادث في الجبهة الشمالية.