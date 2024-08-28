جیش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية

وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية تشن حملة اقتحامات واسعة متزامنة في كل من جنين وطولكرم زمخيم الفارعة في طوباس.



وقالت المصادر إن "قوات الاحتلال تحاصر المستشفيات الفلسطينية في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية".



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات الجنود يشاركون في عملية شمالي الضفة الغربية مدعومين بغطاء جوي.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "قوات الجيش تحاصر مشافي في طولكرم وجنين في إطار عمليته الموسعة".



وأضافت الصحيفة أن "جهاز الشاباك وقوات المستعربين تنضم للجيش في عملياته شمالي الضفة الغربية".



وأفادت مصادر محلية، بأن محيط مخيم الفارعة ووادي الفارعة شهدا في وقت سابق من الليلة حركة نشطة لطائرات الاستطلاع المسيرة، إضافة إلى انتشار قوات من المشاة في محيط المخيم، وبعد ذلك تم اقتحام المخيم بعدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي.



كما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه مخيم الفارعة.



وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن "العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية السور الواقي في عام 2002، وأن العملية تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة".



كما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي استخدم في عمليته بشمال الضفة تكتيكات خداعية ودهم 3 مناطق بشكل متزامن".