الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 28 آب 2024 ساعة 06:43

جیش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية

جیش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية تشن حملة اقتحامات واسعة متزامنة في كل من جنين وطولكرم زمخيم الفارعة في طوباس.

وقالت المصادر إن "قوات الاحتلال تحاصر المستشفيات الفلسطينية في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات الجنود يشاركون في عملية شمالي الضفة الغربية مدعومين بغطاء جوي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "قوات الجيش تحاصر مشافي في طولكرم وجنين في إطار عمليته الموسعة".

وأضافت الصحيفة أن "جهاز الشاباك وقوات المستعربين تنضم للجيش في عملياته شمالي الضفة الغربية".

وأفادت مصادر محلية، بأن محيط مخيم الفارعة ووادي الفارعة شهدا في وقت سابق من الليلة حركة نشطة لطائرات الاستطلاع المسيرة، إضافة إلى انتشار قوات من المشاة في محيط المخيم، وبعد ذلك تم اقتحام المخيم بعدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي.

كما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه مخيم الفارعة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن "العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية السور الواقي في عام 2002، وأن العملية تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة".

كما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي استخدم في عمليته بشمال الضفة تكتيكات خداعية ودهم 3 مناطق بشكل متزامن".
رقم : 1156587
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
ما هي الوحدة 8200 لجيش الاحتلال التي استهدفها حزب الله؟
ما هي الوحدة 8200 لجيش الاحتلال التي استهدفها حزب الله؟
28 آب 2024
سرايا القدس وكتائب القسام تتصدى لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين والمخيم
سرايا القدس وكتائب القسام تتصدى لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين والمخيم
28 آب 2024
غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك
غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك
28 آب 2024
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
28 آب 2024
جیش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
جیش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
28 آب 2024
السيد خامنئي للحكومة: لا تعقدوا الأمل على الأعداء ولا تنتظروا موافقتهم للمضي قدماً
السيد خامنئي للحكومة: لا تعقدوا الأمل على الأعداء ولا تنتظروا موافقتهم للمضي قدماً
27 آب 2024
رئيس الوزراء العراقي يصل الى مصر
رئيس الوزراء العراقي يصل الى مصر
27 آب 2024
العفو الدولية: يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب
العفو الدولية: يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب
27 آب 2024
في اليوم 326 للعدوان على غزة.. استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم و5 آخرين شمال غربي الضفة
في اليوم 326 للعدوان على غزة.. استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم و5 آخرين شمال غربي الضفة
27 آب 2024
طيران الاحتلال يستهدف سيارة على مدخل عبرا في صيدا
طيران الاحتلال يستهدف سيارة على مدخل عبرا في صيدا
26 آب 2024
هيئة أوروبية: سفينة استهدفها أنصار الله تتعرض لإطلاق نار بالبحر الأحمر
هيئة أوروبية: سفينة استهدفها أنصار الله تتعرض لإطلاق نار بالبحر الأحمر
26 آب 2024
شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات
شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات
26 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟