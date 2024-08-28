غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان

من جهتها أعلنت الصحة اللبنانية إصابة شخص بجروح طفيفة جراء الغارة من مسيرة اسرائيلية على شاحنة عند طريق رسم الحدث - شعث في البقاع شرق لبنان.



وأشارت مصادر إلى أن "الطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه على شاحنة بمنطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان".



وأوضحت المصادر أن "الغارة استهدفت شاحنة على طريق بلدة حربتا في منطقة البقاع شرقي لبنان ما أدى إلى احتراقها بالكامل"، لافتة إلى أن "الاستهداف أسفر عنه العديد من الانفجارات ما سبب سماع أصوات متتالية، وليس غارات متتالية".



ولم يتضح حتى اللحظة إذا سقط ضحايا إثر هذا الهجوم.



تأتي التطورات على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، وذلك منذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.