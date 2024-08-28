الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 28 آب 2024 ساعة 06:56

غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك

غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك
وقال غروسي للصحفيين: "هناك الآن خطر وقوع حادث نووي هنا".

وأضاف: "أود أن أشارككم انطباعاتي الأولى بعد قضاء معظم اليوم هنا، فيما يتعلق بالأنشطة التشغيلية للمحطة، فهي تعمل في ظروف قريبة من الظروف الطبيعية".

وقال: "لقد تم إخباري اليوم عن عدة حالات لهجمات بطائرات دون طيار على أراضي ومنشآت المحطة، أثناء وجودي في المحطة، رأيت آثار هذه الهجمات، بشكل عام، حقيقة أن العمليات العسكرية تجري على بعد عدة كيلومترات تثير مخاوف كبيرة وقلقاً بشأن الوضع الأمني".

وأشار إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة دولية مسؤولة عن الحفاظ على نظام السلامة النووية والمادية للمنشآت النووية في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب قبلت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأتيت إلى هنا مع أعضاء فريقي من أجل إجراء تقييم شخصي للوضع القائم في محطة كورسك للطاقة النووية، والعمل مع زملائي الروس، على إيجاد بعض الحلول للوضع الحالي".

وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن "تقترح عددًا من الخطوات والتدابير لضمان سلامة محطة كورسك للطاقة النووية".

وأشار غروسي إلى أنه سيزور كييف الأسبوع المقبل للقاء زيلينسكي.

وفي وقت سابق، زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة كورسك للطاقة النووية.
رقم : 1156594
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
ما هي الوحدة 8200 لجيش الاحتلال التي استهدفها حزب الله؟
ما هي الوحدة 8200 لجيش الاحتلال التي استهدفها حزب الله؟
28 آب 2024
سرايا القدس وكتائب القسام تتصدى لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين والمخيم
سرايا القدس وكتائب القسام تتصدى لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين والمخيم
28 آب 2024
غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك
غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك
28 آب 2024
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
28 آب 2024
جیش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
جیش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
28 آب 2024
السيد خامنئي للحكومة: لا تعقدوا الأمل على الأعداء ولا تنتظروا موافقتهم للمضي قدماً
السيد خامنئي للحكومة: لا تعقدوا الأمل على الأعداء ولا تنتظروا موافقتهم للمضي قدماً
27 آب 2024
رئيس الوزراء العراقي يصل الى مصر
رئيس الوزراء العراقي يصل الى مصر
27 آب 2024
العفو الدولية: يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب
العفو الدولية: يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب
27 آب 2024
في اليوم 326 للعدوان على غزة.. استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم و5 آخرين شمال غربي الضفة
في اليوم 326 للعدوان على غزة.. استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم و5 آخرين شمال غربي الضفة
27 آب 2024
طيران الاحتلال يستهدف سيارة على مدخل عبرا في صيدا
طيران الاحتلال يستهدف سيارة على مدخل عبرا في صيدا
26 آب 2024
هيئة أوروبية: سفينة استهدفها أنصار الله تتعرض لإطلاق نار بالبحر الأحمر
هيئة أوروبية: سفينة استهدفها أنصار الله تتعرض لإطلاق نار بالبحر الأحمر
26 آب 2024
شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات
شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات
26 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟