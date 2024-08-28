شهيدان وجرحى خلال تصدي المقاومين الفلسطينيين لعملية واسعة أطلقها الاحتلال في الضفة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ الشهيدين اللذين ارتقيا في جنين، هما: قسام محمد جبارين وعاصم وليد بلعوط.



وكذلك، أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي أنّ "قوات الاحتلال تحاصر مستشفى جنين، وتمنع الكادر الطبي من الدخول إلى المبنى".



وقالت قناة الميادين إنّ "قوات الاحتلال نفّذت عملية واسعة في مناطق من الضفة الغربية ولا سيما مدينة جنين ومخيمها حيث يتصدى لها المقاومون".



كما أشارت إلى أنّ "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس حيث نشرت آليات وقناصة في المنطقة بالتزامن مع دوي انفجارات".



من ناحيته، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّه بدأ عملية عسكرية واسعة تستهدف "المسلحين" (المقاومين) في جنين وطولكرم في الضفة الغربية.



وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية على العملية بقولها إنّ "الجيش" بدأ عمليةً كبيرة على مستوى فرقة في شمال الضفة والغور وحاصر المستشفيات لمنع وصول الجرحى إليها.