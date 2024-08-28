الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 28 آب 2024 ساعة 07:32

نتنياهو يطلب تعزيز حراسة نجله في ميامي

نتنياهو يطلب تعزيز حراسة نجله في ميامي
ويعيش يائير (33 عاما) في مدينة ميامي منذ أبريل/نيسان 2023، تحت حراسة جهاز الأمن الصهيوني (الشاباك)، بتكلفة بـ2.5 مليون شيكل (نحو 680 ألف دولار) سنويا، وفق موقع "والا".

ونقل الموقع عن مصادر -مقربة من نتنياهو لم يسمها- قولها إن اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي التابعة لشاباك طلبت الحصول على مواد استخباراتية تبرر التشديد الأمني، وعدم الاعتماد على الحس الأمني وحده.

وكانت المسؤولية عن أمن أفراد عائلة نتنياهو في أيدي وحدة "ماغن" التي تعمل تحت إشراف مكتبه، لكن المظاهرات "العاصفة" في تل أبيب ضد خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل عام 2023، دفعت عائلة نتنياهو إلى طلب زيادة الأمن حولها.

وقاد ذلك إلى نقل الأمر إلى وحدة الأمن الشخصي التابعة للشاباك، وهي المسؤولة عن أمن رموز وقيادات الحكم في كيان الاحتلال الصهيوني. وبالفعل، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك برئاسة نتنياهو على نقل مسؤولية تأمين العائلة إلى الشاباك.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن يائير نتنياهو يستجم في حديقة "يوسمايت" في كاليفورنيا مع مرافقته وحارسين شخصيين على نفقة "الاسرائيليين" في حين يرسل والده آلاف الجنود إلى حتفهم في قطاع غزة.

ويكلف يائير خزينة الكيان مئات آلاف الدولارات تصرف على أمنه وبرامجه الترفيهية، وخصصت لذلك ميزانية من جهاز الشاباك قدرها 275 ألف دولار، بحسب الصحيفة.
رقم : 1156603
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
ما هي الوحدة 8200 لجيش الاحتلال التي استهدفها حزب الله؟
ما هي الوحدة 8200 لجيش الاحتلال التي استهدفها حزب الله؟
28 آب 2024
سرايا القدس وكتائب القسام تتصدى لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين والمخيم
سرايا القدس وكتائب القسام تتصدى لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين والمخيم
28 آب 2024
غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك
غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك
28 آب 2024
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
غارة إسرائيلية تستهدف شاحنة في منطقة البقاع بقضاء بعلبك شرقي لبنان
28 آب 2024
جیش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
جیش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
28 آب 2024
السيد خامنئي للحكومة: لا تعقدوا الأمل على الأعداء ولا تنتظروا موافقتهم للمضي قدماً
السيد خامنئي للحكومة: لا تعقدوا الأمل على الأعداء ولا تنتظروا موافقتهم للمضي قدماً
27 آب 2024
رئيس الوزراء العراقي يصل الى مصر
رئيس الوزراء العراقي يصل الى مصر
27 آب 2024
العفو الدولية: يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب
العفو الدولية: يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب
27 آب 2024
في اليوم 326 للعدوان على غزة.. استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم و5 آخرين شمال غربي الضفة
في اليوم 326 للعدوان على غزة.. استشهاد فلسطيني جنوب بيت لحم و5 آخرين شمال غربي الضفة
27 آب 2024
طيران الاحتلال يستهدف سيارة على مدخل عبرا في صيدا
طيران الاحتلال يستهدف سيارة على مدخل عبرا في صيدا
26 آب 2024
هيئة أوروبية: سفينة استهدفها أنصار الله تتعرض لإطلاق نار بالبحر الأحمر
هيئة أوروبية: سفينة استهدفها أنصار الله تتعرض لإطلاق نار بالبحر الأحمر
26 آب 2024
شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات
شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات
26 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟