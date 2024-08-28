كاتس: ما يجري بالضفة حرب بكل معنى الكلمة وعلينا الانتصار فيها

وأضاف: "علينا التعامل مع الضفة الغربية كما نتعامل مع غزة بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان".



وتابع: "إيران تعمل على إنشاء جبهة إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية وفقا لنموذج غزة ولبنان".