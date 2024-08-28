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الأربعاء 28 آب 2024 ساعة 07:37
كاتس: ما يجري بالضفة حرب بكل معنى الكلمة وعلينا الانتصار فيها
وأضاف: "علينا التعامل مع الضفة الغربية كما نتعامل مع غزة بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان".
وتابع: "إيران تعمل على إنشاء جبهة إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية وفقا لنموذج غزة ولبنان".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1156604
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