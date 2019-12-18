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الأربعاء 18 كانون الأول 2019 ساعة 12:09

تعرف على الأشياء الممنوعة في البيت الأبيض

تعرف على الأشياء الممنوعة في البيت الأبيض
إلى أنه يوجد عدد من الأشياء التي يمنع تداولها في البيت الأبيض، التي كان قد فرضها عدد من الرؤساء السابقين، فعلى سبيل المثال حظر الرئيس الحالي دونالد ترامب، الهواتف المحمولة في البيت الأبيض للحد من التسريبات الأمنية.

لكن ترامب ليس الوحيد الذي فرض قائمة بالأشياء الممنوعة خلال فترة رئاسته، فقد سبقه عدد من الرؤساء السابقين.

جورج بوش الابن حظر ارتداء الجينز أثناء العمل

بعد 6 أيام من توليه منصب الرئاسة في عام 2001، حظر جورج بوش الابن ارتداء الجينز خلال فترة العمل، حيث كان يرغب في استعادة اللباس الذي كان متداولا خلال فترة رئاسة والده.

إلى أن بعض الأشخاص حصلوا على استثناءات ومنهم نجم فرقة الروك "يو تو" (U2) الإيرلندي بونو، عندما زار البيت الأبيض عام 2005.

رؤساء رفضوا وجود المشروبات الكحولية

منعت زوجة الرئيس رذرفورد هايز، المشروبات الكحولية بين عامي 1877 و1881.
كما ومنعت إليانور روزفلت جميع أنواع الكحول ما عدا النبيذ، خلال فترة حكم زوجها فرانكلين، أما جيمي كارتر، فلم يكن من محبي المشروبات الكحولية حيث كان يتناول القليل منها فقط.

ممنوع وجود البالونات

استبعد البيت الأبيض في عام 2017، عندما فتح أبوابه للزائرين عددا من الأشياء ومنها الألعاب النارية والسكاكين والبالونات.

ويربط العديد من الخبراء منع البالونات بالحادثة التي وقعت عام 2016، عندما وقعت عدة بالونات على أرض البيت الأبيض مسببة ذعرا أمنيا.

جورج بوش الأب والبروكلي

شن جورج بوش الأب حملة شرسة على البروكلي خلال فترة رئاسته، ليقوم بحظر تناوله ليس في البيت الأبيض فقط وإنما في القوات الجوية.

مبررا موقفه بأن أمه أرغمته في صغره على تناوله ولم يعجبه، والآن أنا رئيس للولايات المتحدة ولن آكل المزيد من البروكلي.
رقم : 833477
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