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الأربعاء 18 كانون الأول 2019 ساعة 12:12

تميم بن حمد يوجه رسالة للقطريين بهذه المناسبة

تميم بن حمد يوجه رسالة للقطريين بهذه المناسبة
وفي هذا الصدد توجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالتهاني لمواطني بلاده باعثا لهم رسالة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها:

"إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي.. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني".

وأضاف: "كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار".


وأزاحت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني في قطر، مساء يوم السبت، الستار عن شعار اليوم الوطني للبلاد لهذا العام.

وحمل شعار اليوم الوطني لعام 2019 اسم "المعالي كايده"، مرفقا ببيت شعري "حوى المجد والآداب في عشر سنّه ونال المعالي كلها والمراجل".
رقم : 833478
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