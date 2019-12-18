اعمال تخريب و احتجاجات في شمال لبنان

وحسب التقارير الواردة من الشمال ان الشبان الغاضبين بدأوا بالتجمّع في الساحات ووقعت أعمال شغب واحتجاجات لهذه الشتائم، وقاموا بتنظيم مسيرات احتجاجية، لاسيما امام منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار ثم تطور الوضع إلى حالات شغب وتكسير وحرق طالت مكتب الحرس الخاص بالمفتي الشعار بالإضافة إلى إشعال مستوعبات نفايات وتكسير عدد من المحال.



وتمّ قطع بعض الطرقات في مناطق البداوي والقبة والميناء ومرياطة ووسط طرابلس رفضاً للإساءات الدينية والمذهبية، كما عمد مجهولون الى احراق شجرة الميلاد عند مستديرة "مستشفى النيني في طرابلس .



وعلى الفور طوّق الجيش أماكن الشغب وعمل على توقيف 4 أشخاص ممّن قاموا بالاعتداءات على حرس المفتي وللاشتباه بقيامهم بحرق الشجرة وقد أعاد الجيش فتح جميع الطرقات صباحا.



وقد استنكر أهالي طرابلس والناشطون في المدينة هذه الأعمال، داعين الجيش والقوى الأمنية إلى توقيف كلّ من تثبت مشاركته بها.



من جهته أكد مدير مكتب مفتي طرابلس والشمال الشيخ ماجد درويش أن أعمال الشغب والتخريب شملت كل الشوارع ومن ضمنها غرفة الحرس تحت منزل المفتي الشعار وقال: "بالطبع نحن نستنكر هذه الأعمال والتي تسعى الى اثارة النعرات الطائفية وتأجيج الشارع وهو مخطط لجر المنطقة الى الدم..".



و في بيروت شهدت منطقتا ​بربور​ و​الطريق الجديدة​ في ​بيروت​ بعيد منتصف الليل توتراً بين مناصرين حزبيين. وقد سُمع ​اطلاق نار​ في بربور كما جرى حرق اطارات عند تقاطع المزرعة – بربور.