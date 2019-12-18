رئيس مجلس الأمة الكويتي غير راض عن أسماء بالحكومة الجديدة

وقال "الغانم"، في تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر"، إن لديه، ولدى الكثير من نواب مجلس الأمة، تحفظات على بعض الأسماء في التشكيل الوزاري، لكنه شدد أن هذا لن يمنعه من التعاون مع الحكومة بهدف التغلب على كل الملفات الشائكة".



وعبر رئيس مجلس الأمة الكويتي عن أمله، رغم التحفظات، في نجاح رئيس الوزراء والحكومة، معتبرا أن هذا النجاح سيكون للكويت والكويتيين، وأن سيناريو التعثر سيكون تعثرا للبلاد جميعها.



ووجه "الغانم" شكره إلى رئيس الوزراء السابق، الشيخ "جابر مبارك الحمد الصباح"، وأعضاء الحكومة السابقة على بذلوه من جهد.



وكلف أمير الكويت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة الشيخ "صباح الخالد الصباح"، بتشكيل حكومة جديدة، في ظل أزمة سياسية شهدت اتهامات متبادلة بين عدد من الوزراء وطلبات استجواب برلمانية تتعلق بإهدار المال العام.