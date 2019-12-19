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الخميس 19 كانون الأول 2019 ساعة 12:03

الإحتلال يعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

الإحتلال يعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية
نقل مصدر صحفي عن مصادر أمنية فلسطينية قولها، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من مناطق متفرقة بمحافظة رام الله (وسط الضفة الغربية).

وأشارت المصادر إلى اعتقال شاب من القدس المحتلة، وآخر من الخليل (جنوب الضفة)، بالإضافة لـ 3 من محافظة جنين (شمالًا).

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد أبو رومي، من بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح؛ قبل أن تنقله إلى مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" غربي المدينة.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية: الشاب كمال فيصل قنداح، من قرية أبو شخيدم شمال غربي رام الله، والفتى سليمان قطش من قرية يبرود شرقي المدينة، وعلاء علي البرغوثي من بلدة كوبر شمالًا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دهمت مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله واعتقلت؛ الفتى موسى عيسى شراكة، يوسف منذر عليا، جهاد أبو صبيح، والد الشاب جهاد عليان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون، ومحيط جامعة بيرزيت، شمالي رام الله، خلال مرور قوة عسكرية للاحتلال لاقتحام بلدتي كوبر وأبو شخيدم.

وبيّنت ذات المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، الشاب محمد جلامنة، بعد أن دهمت منزل ذويه بالحي الشرقي من مدينة جنين (شمال الضفة الغربية).

وأضافت أن الاعتقالات طالت أيضًا الشابين نضال ربحي الشلبي ووليد كامل، عقب اقتحام منزليهما في مخيم جنين، والطالب الجامعي أحمد سامي العطاونة من بلدة بيت كاحل غربي الخليل (جنوبًا).

وسلمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الشاب محمد خالد تعامرة من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم (جنوب الضفة المحتلة)، بلاغًا لمراجعة مخابراتها في مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوبي المدينة.
رقم : 833663
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