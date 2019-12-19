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الخميس 19 كانون الأول 2019 ساعة 12:06

الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة

الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة
ونقل المصدر عن مصادر عبرية قولها أن جيش الإحتلال أبلغ الشؤون المدنية، بتقليص مساحة الصيد، بدءً من صباح اليوم من 10 إميال بحرية، حتى 6 إميال بحرية.

فيما قالت نقابة الصيادين في غزة، :"الاحتلال الاسرائيلي يقلص مساحه الصيد مره اخرى صباح يوم الخميس الموافق 19/12/2019، ويبلغ بأن مساحة الصيد من الشمال الى ميناء غزه ستة أميال ومن ميناء غزه حتى الحدود الجنوبيه فى مدينه رفح عشرة أميال، وما ما أبلغنا ابلغنا به وزارة الزراعه عبر الارتباط المدني".

يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت فجر الخميس، العديد من الغارات على عدة أهداف في قطاع غزة، بعد إعلانها إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية داخل السياج الفاصل.

واستهدفت طائرات الاحتلال بأكثر من صاروخ أرض زراعية في محيط أبراج المخابرات في شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما استهدف طيران الاحتلال موقع بدر بـ3 صواريخ في مخيم الشاطئ غرب غزة، إضافة لاستهداف موقع السفينة غرب مدينة غزة، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة تجاه بلدة سديروت في غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" رد الجيش علي اطلاق الصاروخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات غلاف القطاع بقصف أهداف للبنية التحتية للمنظمات الارهاربية، جيش الدفاع سيواصل الدفاع عن مواطني إسرائيل، وسيستمر وسيواصل العمل بقوة ضد اطلاق المقذوفات الصاروخية.

وأضاف، أنه ومتابعة للتقارير عن تفعيل صفارات الانذار، تم تحديد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة والقبة الحديدية تمكنت من اعتراضه.
رقم : 833665
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