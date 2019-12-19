قريباً.. مناورات بحرية إيرانية باكستانية مشتركة

وخلال زيارته لمدينة كراتشي الساحلية بباكستان، قال العميد "قاسم رضائي" في مقابلة حصرية مع مراسل "ارنا" اليوم الخميس: إن إيران لها حدود طويلة مع باكستان في البر والبحر ووفقا للمسؤوليات التي تقع على عاتقنا، نحن على اتصال مع جميع الدول المجاورة، لكن لم يكن لدينا أي اتصال خاص مع باكستان في القطاع البحري وهذا أدى إلى حدوث فراغ في العلاقات والتعاون المشترك في هذا المجال.



واضاف: لقد عقدنا اجتماعات ومحادثات جيدة مع الجانب الباكستاني خلال زيارتنا الى كراتشي تلبية لدعوة رسمية من قائد وكالة الأمن البحري الباكستاني، وتم التوصل إلى اتفاقات جيدة للغاية بين الجانبين لتعزيز التعاون والإدارة في المناطق البحرية المشتركة.





وقال قائد حرس الحدود في اشارة الى اجتماعه مع المسؤولين الباكستانيين في كراتشي إنه جرت محادثات بناءة ايضا مع حاكم ولاية السند، ما يشير الى العلاقة الطويلة الامد بين البلدين الشقيقين.



وصرح مضيفا: ان الوضع الحالي للعلاقات بين ايران وباكستان، دليل واضح على التعاطي الإيراني الباكستاني خلال السنوات الأخيرة.



اتفاق تعزيز التعاون في البحر



وبالإشارة إلى اجتماع ومحادثات وفد حرس الحدود الإيراني التابع لقوى الأمن مع مسؤولي وكالة الأمن البحري الباكستانية، قال العميد رضائي، إنه تم الاتفاق على القيام بدوريات متزامنة بين البلدين وكذلك اجراء المناورات المشتركة بما في ذلك الإنقاذ والملاحقة والمراقبة ومكافحة القرصنة وايضا التصدي للاجراءات التي تنفذها أطراف غير مصرح لها في البحر.



وأضاف العميد رضائي، أن إيران وباكستان اتفقتا على إجراء مناورة بحرية مشتركة وهو أمر لا مثيل له في التنسيق البحري بين البلدين.



ولفت إلى جهود السلطات الإيرانية والباكستانية لتطوير التجارة البحرية قائلا: أن معضم الجهود تركزت حول توفير التسهيلات المناسبة لرجال الأعمال في المجال البحري والصيادين، وكذلك المعالجة الحاسمة للعناصر التي قد تشكل تهديدا أمنيا.



وتابع: أن التعاون بين مسؤولي الحدود الإيرانيين والباكستانيين في المجال البحري قد أخذ منحا جديدا، وقد يكون لهذا الاجتماع أيضا تأثير جيد للقادة الميدانيين في مينائي جابهار وغوادر.



الجهود جارية لإطلاق سراح حرس الحدود الإيرانيين المختطفين



وحول مصير حرس الحدود الإيرانيين المختطفين، قال قائد قوات حرس الحدود: هناك مشاورات ومفاوضات في هذا المجال، واننا متفائلون بعودتهم الى اسرهم.



ووقعت ایران وباکستان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الامني البحري خلال زيارة قائد قوات حرس الحدود الايرانية العميد قاسم رضائي لكراتشي .



وتم التوقيع على الاتفاق بحضور قائد قوات حرس الحدود الايرانية العميد رضائي وقائد وكالة الامن البحري الباكستانية الادميرال ذكا الرحمان في ميناء كراتشي أمس الاربعاء.



ويزور رضائي مع وفد عسكري - أمني ايراني رفيع ميناء كراتشي في جنوب باكستان حيث التقى كبار المسؤولين الباكستانيين في خفر السواحل ومسؤولين من بحرية هذا البلد.