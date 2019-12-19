تنسيق روسي صيني بشأن سوريا

وجاء في بيان للخارجية الروسية 'جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع في سوريا، بما في ذلك تطور الأحداث على أرض الواقع والتدابير اللازمة لمعالجة المشاكل الإنسانية الملحة. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان مجرى العملية السياسية في ضوء بدء حوار مباشر بين الأطراف السورية في إطار اللجنة الدستورية في جنيف'.



وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أنه خلال المشاورات، اتفق الطرفان على تعزيز تنسيق الجهود والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا وحولها.



هذا وانطلقت الجولة الـ 14 من محادثات أستانا حول سوريا، بمشاركة الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ووفد الحكومة السورية، برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية، برئاسة، أحمد طعمة، ووفد الأمم المتحدة بصفة مراقب، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.